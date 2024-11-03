Mardin'de Araç Hırsızlığına 3 Tutuklama

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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan yapılan 6 hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.

Bu kapsamda 3 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.