Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde araçlardan hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, ilçede araçlardan yapılan 6 hırsızlığa ilişkin çalışma başlattı.
Bu kapsamda 3 şüpheli gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Araç Hırsızlığına 3 Tutuklama - Son Dakika
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