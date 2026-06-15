Olay, saat 12.30 sıralarında Derik ilçesinin kırsal Kuşçu Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında, arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü. Kavgada Ş.K. (37), R.K. (60), B.D. (23), M.D. (27) ve Z.D. (48), tabancalardan ateşlenen kurşunlarla yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.
Jandarma ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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