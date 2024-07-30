Mardin'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Mardin'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi tutuklandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında çıkan arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada 2 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi tutuklandı. Olay anına ait cep telefonu görüntüsü de ortaya çıktı.

30.07.2024 13:09
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde akraba aileler arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan, Hacı Şakir Aslan (65) ve Arslan Aslan'ın (50) öldüğü, N.A.'nın (40) da yaralandığı silahlı kavgada gözaltına alınan 27 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Olay, 25 Temmuz'da Kızıltepe ilçesine bağlı Kırsal Ayaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı çözülemeyince husumete dönüştü. Taraflar, yanlarında getirdikleri tabanca ve uzun namlulu tüfeklerle birbirlerine ateş etti. Kavgada Hacı Şakir Aslan ve Arslan Aslan olay yerinde hayatını kaybetti, N.A. ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından alınan cenazeler, kırsal Yüceli Mahallesi'nde defnedildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturmada 27 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 15'i ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklanırken, 3'ü de adli kontrolle serbest bırakıldı.

Öte yandan, olay anına ilişkin cep telefonu görüntüsü ortaya çıktı. Görüntülerde uzun namlulu silahlarla dakikalarca açılan ateşin sesi duyuldu.

Mardin\'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi tutuklandı
Kaynak: DHA

Cep Telefonu, Kızıltepe, Mardin, Olay, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de arazi anlaşmazlığından çıkan kavgada 2 kişi öldü, 9 kişi tutuklandı - Son Dakika
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