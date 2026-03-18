Mardin'de Arı Üreticilerine 10 Ton Arı Keki Dağıtımı

Mardin Büyükşehir Belediyesi tarafından arı üreticilerine tümü hibeli 10 ton arı kekinin dağıtımına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının üretimin çeşitlenmesi, üreticinin desteklenmesi ve kırsalda üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu doğrultuda arı kolonilerinin verimini artırmak amacıyla 10 ilçede arı üreticilerine yüzde 100 hibeli 10 ton arı keki dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Derik ilçesindeki arı üreticilerine arı keki dağıtımı için program yapıldığı kaydedildi.

Programdaki konuşmasına yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, arıcılığı geliştirmek, üreticinin elini güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, 'Kırsal Kalkınma' hamlemiz kapsamında arıcılarımızın en kritik dönemlerinden biri olan kıştan çıkış ve ilkbahar beslemesi sürecinde yanlarında olmanın gururunu yaşıyoruz. Arılarımızın kovan içi faaliyetlerini hızlandırmak, koloni kaybını önlemek ve verimi artırmak amacıyla dağıtacağımız arı kekleri, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürürken ürün verimliliğimizi de yükseltecektir. Tarım ve hayvancılığı Mardin'in öncelikli gündemi haline getiren Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'un önderliğinde desteklerimiz devam edecektir."

Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu da arıcılara verdiği destekten dolayı Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Açıklamada, programa AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Mardin Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile üreticilerin katıldığı belirtildi.