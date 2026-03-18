Üye Girişi
Son Dakika Logo

Mardin'de Arı Üreticilerine 10 Ton Arı Keki Dağıtımı

18.03.2026 15:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Büyükşehir Belediyesi, arı üreticilerine 10 ton hibeli arı keki dağıtımına başladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığının üretimin çeşitlenmesi, üreticinin desteklenmesi ve kırsalda üretimin güçlendirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Bu doğrultuda arı kolonilerinin verimini artırmak amacıyla 10 ilçede arı üreticilerine yüzde 100 hibeli 10 ton arı keki dağıtımına başlandığı ifade edilen açıklamada, bu kapsamda Derik ilçesindeki arı üreticilerine arı keki dağıtımı için program yapıldığı kaydedildi.

Programdaki konuşmasına yer verilen Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Kutbettin Yavuz, arıcılığı geliştirmek, üreticinin elini güçlendirmek ve biyolojik çeşitliliği korumak amacıyla projeyi hayata geçirdiklerini belirtti.

Yavuz, şunları kaydetti:

"Mardin Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Daire Başkanlığı olarak, 'Kırsal Kalkınma' hamlemiz kapsamında arıcılarımızın en kritik dönemlerinden biri olan kıştan çıkış ve ilkbahar beslemesi sürecinde yanlarında olmanın gururunu yaşıyoruz. Arılarımızın kovan içi faaliyetlerini hızlandırmak, koloni kaybını önlemek ve verimi artırmak amacıyla dağıtacağımız arı kekleri, üreticilerimizin girdi maliyetlerini düşürürken ürün verimliliğimizi de yükseltecektir. Tarım ve hayvancılığı Mardin'in öncelikli gündemi haline getiren Valimiz ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimiz Sayın Tuncay Akkoyun'un önderliğinde desteklerimiz devam edecektir."

Bal Birliği Başkanı Servet Bedirhanoğlu da arıcılara verdiği destekten dolayı Vali Akkoyun'a teşekkür etti.

Açıklamada, programa AK Parti Derik İlçe Başkanı Süleyman Karahan, Mardin Arıcılar Birliği Başkanı Hamdullah Ablak, sivil toplum kuruluşlarının ve siyasi partilerin temsilcileri ile üreticilerin katıldığı belirtildi.

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Mardin, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.03.2026 16:43:25. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.