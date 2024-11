Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Güncel

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun başkanlığında, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday'ın katılımıyla Ömerli Kaymakamlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Akkoyun, suç oranlarını azaltarak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamayı, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin gayretli çalışmaları, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını vurguladı.

Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla ekim ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 32 kişiden 8'i tutuklanmıştır. Ayrıca, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu, Terörden Arananlar Listesi'nde biri kırmızı, diğeri gri kategoride yer alan 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akkoyun, kentte düzenlenen 6 operasyonda, 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını anlattı.

Terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 3 uzun namlulu silah, 69 ruhsatsız tabanca ve 633 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildiren Akkoyun, ikna yoluyla teslim olan 1 teröristin hudut birlikleri tarafından teslim alındığını belirtti.

Ülkenin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Akkoyun, şöyle devam etti:

"İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün Mobil Göç Aracımız, düzensiz göçle mücadele için Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ekim ayında, Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 66 kişi Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir."

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 134 operasyonda, 165 kişiye adli işlem yapıldığını anlatan Akkoyun, operasyonlarda, gözaltına alınan 29 kişiden 23'ünün tutuklandığını ifade etti.

Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında geçen ay düzenlenen 136 operasyonda 183 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, aranan 581 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirten Akkoyun, siber suçlar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 17 kişiden 6'sının tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlimizde, teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital mecralarda gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği ve esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."