Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

01.11.2024 14:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, kentte geçen ay bölücü terör örgütlerine yönelik düzenlenen 21 operasyonda gözaltına alınan 32 kişiden 8'inin tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun başkanlığında, Ömerli Kaymakamı Furkan Çakır, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan ve İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday'ın katılımıyla Ömerli Kaymakamlığında "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantının ardından açıklamada bulunan Vali Akkoyun, suç oranlarını azaltarak, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlamayı, vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi hedeflediklerini söyledi.

Bu çerçevede asayiş ve güvenlik konularındaki çalışmaları hız kesmeden kararlılıkla sürdürdüklerini kaydeden Akkoyun, güvenlik kuvvetlerinin gayretli çalışmaları, vatandaşlarla iletişim ve iş birliği, teknolojik imkanları da aktif bir şekilde kullanarak, suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağladıklarını vurguladı.

Vatandaşların huzur, güven, birlik ve beraberlik içerisinde yaşamlarını sürdürebilmeleri için yıkıcı, bölücü ve her türlü terör tehdidini bertaraf etmeyi hedeflediklerini ifade eden Akkoyun, şöyle konuştu:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla ekim ayında Mardin'de, bölücü terör örgütü PKK ve FETÖ başta olmak üzere terör örgütlerine yönelik toplam 21 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 32 kişiden 8'i tutuklanmıştır. Ayrıca, güvenlik güçlerimizin başarılı operasyonları sonucu, Terörden Arananlar Listesi'nde biri kırmızı, diğeri gri kategoride yer alan 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir."

Organize suç çetelerine yönelik operasyonların da kararlılıkla devam ettiğinin altını çizen Akkoyun, kentte düzenlenen 6 operasyonda, 7 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını anlattı.

Terör, asayiş, organize suçlar ile huzur ve güven uygulamalarında 3 uzun namlulu silah, 69 ruhsatsız tabanca ve 633 muhtelif mühimmat ele geçirildiğini bildiren Akkoyun, ikna yoluyla teslim olan 1 teröristin hudut birlikleri tarafından teslim alındığını belirtti.

Ülkenin güvenliği huzur ortamının devamı için düzensiz göçle mücadelenin devam ettiğine dikkati çeken Akkoyun, şöyle devam etti:

"İl Göç İdaresi Müdürlüğümüzün Mobil Göç Aracımız, düzensiz göçle mücadele için Mardin ve ilçelerinde farklı lokasyonlarda faaliyetlerini sürdürmektedir. Suriye sınır hattında yer alan ilimizde, ülkemize yasadışı yollarla geçmeye çalışan şahıslara yönelik gerekli çalışmalar devam etmektedir. Ekim ayında, Suriye'den ülkemize yasadışı yollarla geçmeye teşebbüs eden 66 kişi Hudut Birliklerimiz tarafından hudut hattı ötesinde engellenmiştir."

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında yapılan 134 operasyonda, 165 kişiye adli işlem yapıldığını anlatan Akkoyun, operasyonlarda, gözaltına alınan 29 kişiden 23'ünün tutuklandığını ifade etti.

Kaçakçılıkla mücadelede ve huzur operasyonları kapsamında geçen ay düzenlenen 136 operasyonda 183 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını, aranan 581 kişinin güvenlik güçleri tarafından yakalandığını belirten Akkoyun, siber suçlar kapsamında düzenlenen 3 operasyonda, gözaltına alınan 17 kişiden 6'sının tutuklandığını bildirdi.

Vali Akkoyun, konuşmasını şöyle tamamladı:

"İlimizde, teröre, onların işbirlikçilerine, zehir tacirlerine ve organize suç örgütlerine her alanda gerek dijital mecralarda gerek toplumsal mecrada faaliyetlerine müsaade edilmemiş ve edilmeyecektir. Devletimize huzur ve güven ortamının sağlanması konusunda büyük destek veren, iradesini tam olarak ortaya koyan ve yanımızda desteğini her zaman hissettiğimiz kıymetli Mardinli hemşehrilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Şehrimizin huzuru, güvenliği, istikrarı, birlik ve beraberliği ve esenliği için destekleriyle her daim aziz milletimizin ve şehrimizin yanında olan Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, İçişleri Bakanımız sayın Ali Yerlikaya başta olmak üzere tüm Bakanlarımıza şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Narkotik Suçlar, Tuncay Akkoyun, Yerel Yönetim, Operasyon, Güvenlik, Asayiş, mardin, Güncel, Terör, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de 'Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı' düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu’na 1 milyon liralık tazminat davası açtı Cumhurbaşkanı Erdoğan, İmamoğlu'na 1 milyon liralık tazminat davası açtı
19:49 5. kattan düşerek can veren Tuğba’nın ölümünde korkunç şüphe Profesör koca tutuklandı 5. kattan düşerek can veren Tuğba'nın ölümünde korkunç şüphe! Profesör koca tutuklandı
18:11 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Yenidoğan savcısıyla ilgili iddiaları yalanladı
17:17 Tekirdağ’da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar Videoyu anne paylaşmış Tekirdağ'da 9 aylık erkek bebeğe cinsel istismar! Videoyu anne paylaşmış
09:52 Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı Raylardan çıkan tramvay Apple mağazasına daldı: 4 yaralı
09:46 Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye Ünlü oyuncudan peş peşe iki paylaşım: Nereden nereye
09:34 Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış Galatasaraylı futbolcular Beşiktaş maçından önce amonyak koklamış
09:19 Esenyurt’taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri Esenyurt'taki mitinge katılmayan Tanju Özcan: Ahmet Özer kefil olmadığım biri
08:52 Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş Uğurcan Çakır, Fenerbahçe maçı öncesi takımı kenara çekip tek bir şey söylemiş
08:51 Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti Sokak ortasında Ankara havası oynayan kadınlar büyük ilgi çekti
08:31 Esenyurt’a Belediyesi’ne kayyum sonrası MHP’li isim iki ilçeyi daha işaret etti Esenyurt'a Belediyesi'ne kayyum sonrası MHP'li isim iki ilçeyi daha işaret etti
08:30 Ali Koç’tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar Ali Koç'tan ortalığı karıştıracak iddialar: Bize içeriden saldırıyorlar
08:06 Esenyurt Belediyesi’ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı Esenyurt Belediyesi'ne kayyum olarak atanan Can Aksoy sosyal medya paylaşımlarını kaldırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 1.11.2024 20:48:19. #1.13#
SON DAKİKA: Mardin'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.