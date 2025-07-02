Mardin\'de "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" düzenlendi

Mardin Valisi Tuncay Akkoyun, orman ve anız yangınlarına ilişkin, "Meydana gelen anız ve orman yangınlarının neredeyse tamamı maalesef insan kaynaklı. Özellikle yaz ayları boyunca tüm hemşerilerimizden ve çiftçilerimizden ormanlarımızı ve tarım arazilerimizi koruma konusunda azami dikkat bekliyoruz." dedi.

Vali Akkoyun başkanlığında, İl Emniyet Müdürü Cebrail Buğday ve İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Tahsin Saruhan'ın katılımıyla Valilikte "Asayiş ve Güvenlik Değerlendirme Toplantısı" yapıldı.

Toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Akkoyun, huzur ve güven ortamının istikrarını sağlayarak vatandaşların yaşam kalitesini yükseltmeyi ve güven ortamının devamını sağlamayı hedeflediklerini söyledi.

Güvenlik kuvvetlerinin gayreti, vatandaşların iletişim ve işbirliğiyle teknolojik imkanların da aktif şekilde kullanılmasıyla suç ve suçluyla mücadelede büyük başarılar sağlandığına vurgu yapan Akkoyun, şöyle konuştu:

"Milletimizin birlik ve beraberliğine kasteden bölücü terör örgütlerine karşı kararlı mücadelemiz devam etmektedir. Bu anlayışla haziran ayında Mardin'de terör örgütlerine yönelik 4 operasyon düzenlenmiştir. Bu operasyonlar sonucunda gözaltına alınan 6 kişiden 4'ü tutuklanmıştır. organize suç çetelerine yönelik 2 operasyon düzenlenmiş olup 32 kişi hakkında yasal işlem yapılmıştır. İlimizde terör, asayiş, organize suçlar, huzur ve güven uygulamalarında farklı özellik ve çapta 48 silah ile 349 muhtelif mühimmat ele geçirilmiştir."

Akkoyun, düzensiz göçle de mücadelenin sürdüğüne dikkati çekerek, Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye geçmeye teşebbüs eden 64 kişinin hudut birlikleri tarafından hudut hattı ötesinde engellendiğini, sınırı geçmeye teşebbüs eden 1 kişinin yakalandığını aktardı.

Narkotik suçlarla mücadele kapsamında Haziran ayında düzenlenen 59 operasyonda 73 kişiye işlem yapıldığı ve gözaltına alınan 9 kişiden 7'sinin tutuklandığı bilgisini veren Akkoyun, İçişleri Bakanlığı himayesinde yürütülen "En İyi Narkotik Polisi: Anne" projesi kapsamında 3 bin 129 olmak üzere bugüne kadar toplamda 119 bin 251 anne ve anne adayına eğitim verildiğini belirtti.

Kaçakçılıkla mücadelede geçen ay düzenlenen 22 operasyonda 25 kişi hakkında yasal işlem yapıldığını aktaran Akkoyun, siber suçlarla mücadele çerçevesinde ise 4 operasyon yapıldığını ve bu operasyonlarda gözaltına alınan 9 kişiden 1'inin tutuklandığını kaydetti.

Mardinli çiftçilerin bir yıl boyunca sabır, gayret ve tevekkülle çalışıp emek verdikleri ürünlerin hasadını sürdürdüğünü aktaran Akkoyun, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu verimli dönemde maalesef meydana gelebilen yangınlar yerleşim yerlerine veya hasadı yapılmayan ürünlere de zarar verebilmektedir. Meydana gelen anız ve orman yangınlarının neredeyse tamamı maalesef insan kaynaklı. İnsanın en küçük bir ihmali çok büyük felaketlere yol açabilmektedir. Doğanın bize sunduğu kaynakları sürdürülebilir bir şekilde kullanmak, gelecek nesillere temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Tarım faaliyetleri sırasında anız yakmak, toprağın verimliliğini azaltarak ekosisteme ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Anız yakmak, kısa vadede kolay bir çözüm gibi görünse de uzun vadede toprağımızın verimliliğini azaltmakta, içinde yaşayan milyonlarca canlıyı yok etmekte, ekosistemi zayıflatmakta ve insan sağlığına ciddi zararlar vermektedir. Özellikle yaz ayları boyunca tüm hemşerilerimizden ve çiftçilerimizden ormanlarımızı ve tarım arazilerimizi koruma konusunda azami dikkat bekliyoruz. Lütfen daha dikkatli ve duyarlı hareket ederek ekili alanlarımızı, çevremizi ve geleceğimizi koruyalım."

Temmuz ayında 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün 9'uncu yılını idrak edeceklerini belirten Akkoyun, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milyonlar meydanlara inmiş, istiklalimize, istikbalimize ve demokrasimize sahip çıkmıştır. Bizler, her bir karışı aziz şehitlerimizin kanıyla sulanmış vatan toprağımızı bölmeye, birliğimizi bozmaya çalışan hiçbir güce asla fırsat vermeyeceğiz. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum, 15 Temmuz'u unutmadık, unutmayacağız ve unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.