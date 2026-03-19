Mardin'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihleri arasında belediye uhdesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açık olacak.
Uygulama kapsamında, şehir genelinde hizmet veren belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Bayramda Ulaşım Ücretsiz - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?