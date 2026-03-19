Mardin'de Bayramda Ulaşım Ücretsiz

Mardin'de Ramazan Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 20-22 Mart tarihleri arasında belediye uhdesinde hizmet veren toplu taşıma araçları ücretsiz olarak vatandaşların kullanımına açık olacak.

Uygulama kapsamında, şehir genelinde hizmet veren belediye otobüsleri bayram boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.