Mardin\'de Berat Kandili Coşkuyla İdrak Edildi

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MARDİN'de, Ramazan ayının müjdecisi olarak kabul edilen Berat Kandili, merkezi camilerde düzenlenen programlarla idrak edildi.

Ramazan ayının habercisi olarak kabul edilen, Şaban ayının 15'inci gecesi olan Berat Kandili, Mardin'de kent merkezi ve ilçelerinde düzenlenen programlarla idrak edildi. Kızıltepe Müftülüğü tarafından, Kenan Kösen Camiinde Berat Gecesi programı düzenledi. Yatsı namazının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda mevlit okundu, ilahiler seslendirildi. Berat Kandilini camide geçiren vatandaşlar, bol bol dua edip namaz kıldı.

Program sonunda katılımcılara çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,