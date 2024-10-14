Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde beton mikserinin çarptığı 89 yaşındaki kişi hayatını kaybetti.
Vali Ozan Caddesi'nde, sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 47 ADB 429 plakalı beton mikseri, yolun karşısına geçmeye çalışan Münir M'ye çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan ve Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Münir M, müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Beton Mikseri Yaşlı Adamı Ezdi - Son Dakika
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