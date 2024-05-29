Mardin\'de biçerdövere sıkışan köpek hayatını kaybetti

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptırarak yaralanan köpek, tedavi gördüğü merkezde öldü.

Kırsal Örencik Mahallesi'nde dün altında kaldığı biçerdövere üç ayağını kaptırarak ağır yaralanan köpek götürüldüğü Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde dün tarlada buğday hasadı yapan biçerdövere üç ayağını kaptıran köpek ağır yaralanmış, durum Kızıltepe Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bildirilmişti.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce ilk müdahalesi yapılan köpek, Kızıltepe Hayvan Sağlığı Merkezine götürülmüştü.