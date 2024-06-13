Mardin'de çıkan anız yangını köylüler ve itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü

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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde çıkan anız yangını, köylüler ile itfaiye ekiplerin 2 saat süren müdahalesi ile söndürüldü.

İlçeye bağlı İpek Mahallesi Halkalı Caddesi'nde gece saatlerinde anız yangını çıktı. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler ve köylülerin de 15 traktörle müdahale ettiği yangında, bazıları da evlerine yaklaşan alevlerin önünü kesmek için bahçe sulama hortumlarını kullandı. Yangın, evlere ve ekili arazilere sıçramadan yaklaşık 2 saatte söndürüldü.

'NEREDEYSE EVLERE SIÇRIYORDU'

Mahalle sakinlerinden Aziz Çevik, "Tarla sahipleri, mısır ekmek için tarladaki anızı yakıyorlar. Bugünkü anız yangınında neredeyse evlere sıçrıyordu. Güney tarafımızda biçilmemiş bir sürü ekin var. Oraya da sıçrayabilirdi. 15 traktör ve 2 itfaiye ile müdahalede bulunuldu ve zorla söndürüldü. Anız yakmak; günahtır, vebaldir, toprağa zararlıdır. İnsana da zararlıdır, nefes almakta zorlanıyoruz. Anız yakılmasını istemiyoruz, anız yakanlardan şikayetçiyiz" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,