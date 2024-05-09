Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Tepebaşı Mahallesi'nde 2 kişi arasında çıkan tartışma, bir süre sonra bıçaklı kavgaya dönüştü.
Kavgada L.Y. (38) ve A.A. (60) yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yaralılardan L.Y. Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, A.A. ise Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Mardin Kızıltepe'de çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?