 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
Üye Girişi

Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Mardin'in Artuklu ilçesinde bir apartman dairesinde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın kontrol altına alınırken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Mardin\'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
06.01.2024 - 12:01,  Güncelleme: 12:04
Abone Ol

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, evde çıkan yangında dumandan etkilenen 5 kişi, hastaneye kaldırıldı.

13 Mart Mahallesi'ndeki bir apartman dairesinde, gece saatlerinde, henüz belirlenmeyen nedenle yangın çıktı. İhbarla adrese sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında dumandan etkilenen 5 kişi, ilk müdahalenin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan bu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kontrol altına alınıp söndürüldü. Evde zarar oluşurken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Artuklu, Mardin, İtfaiye, Hastane, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika


13:05
Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04
Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40
AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Sürpriz' çıkışı kafaları karıştırdı AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37
'Elenirlerse üzülmem' diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12
Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49
KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47
Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17
Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu

Son Dakika
13:05 Balkanlar Üzerinden Gelen Soğuk Hava İstanbul'da Kar Yağışına Neden Olacak
13:04 Taraftarın baskısına daha fazla dayanamayan futbolcu Fenerbahçe'den ayrılıyor
12:40 AK Parti'nin İBB adayı kim olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Sürpriz" çıkışı kafaları karıştırdı
12:37 "Elenirlerse üzülmem" diyen Klopp'tan bomba Salah ve Endo yorumu
12:12 Mossad operasyonunda tutuklanan şüphelilerle ilgili detaylar sevk yazısında ortaya çıktı
11:49 KVKK, kuryenin gönderdiği taciz mesajı nedeniyle kargo şirketine 250 bin lira para cezası verdi
11:47 Antalyaspor'un başında ilk sınavına çıkan Sergen Yalçın 1 puana razı oldu
11:17 Havada büyük panik! Yolcu uçağının acil çıkış kapısı koptu
11:17 Süper Kupa finali nerede oynanacak? Ali Koç 2 şehrimizin adını verdi
11:15 Vefat eden usta oyuncu Ayla Algan için tören düzenleniyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.01.2024 13:31:47. #1.12#
SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement