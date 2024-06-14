Mardin'de çıkan yangınlarda 5 bin dönüm ekili alan zarar gördü - Son Dakika
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Mardin'de çıkan yangınlarda 5 bin dönüm ekili alan zarar gördü

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde çıkan yangınlarda, Köprübaşı, Ersoy, Çıplak, Kengerli, Bozhöyük, Işıkören ve Sevimli mahallelerindeki tarlalarda yaklaşık 5 bin dönüm ekili alan, ev, ahır ve trafo zarar gördü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangınlar söndürüldü ancak buğday ekili tarlalar da zarar gördü. Ayrıca yangınlarda bir ev, ahır, trafo ve sulama boruları zarar gördü, bazı küçükbaş hayvanlar yaralandı.

14.06.2024 19:41
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bazı tarlalarda çıkan yangınlarda yaklaşık 5 bin dönüm ekili alan, ev, ahır ve trafo zarar gördü.

İlçenin kırsal Köprübaşı, Ersoy, Çıplak, Kengerli, Bozhöyük, Işıkören ve Sevimli mahallelerindeki bazı tarlalarda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangınlarda, buğday ekili tarlaların da bulunduğu yaklaşık 5 bin dönüm alanda zarar oluştu.

Yangınlarda ayrıca tarla içinde bulunan bir ev, ahır, trafo ve sulama boruları zarar gördü, bazı küçükbaş hayvanlar yaralandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de çıkan yangınlarda 5 bin dönüm ekili alan zarar gördü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de çıkan yangınlarda 5 bin dönüm ekili alan zarar gördü - Son Dakika
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