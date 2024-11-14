Mardin'de Cinayet Davasında Karar Çıktı - Son Dakika
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Mardin'de Cinayet Davasında Karar Çıktı

Mardin'deki saldırıda 5 kişinin ölümüyle ilgili sanıklara ağır ceza verildi. Aileler kararı yetersiz buldu.

14.11.2024 18:47
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Mardin'de geçen yıl yabancı plakalı cipe düzenlenen ve Irak uyruklu 5 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyla ilgili 2'si tutuklu 5 sanığın yargılandığı davada karar çıktı.

Mardin 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Tutuksuz sanıklar Murat Y, İbrahim D. ve Çiğdem B'nin katılmadığı duruşmada, tarafların avukatları hazır bulundu.

Cumhuriyet savcısı esas hakkında hazırladığı mütalaasında, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A. ile tutuksuz sanık Murat Y. ve Çiğdem B'nin cezalandırılması ve tutuksuz sanık Murat Y'nin de beraatine karar verilmesi yönünde görüş bildirdi.

Duruşmada söz alan hayatını kaybedenlerin yakınları da mahkemenin vereceği karar ile ailelerin yüreğinin ferahlatılmasını istediklerini, tutuksuz sanık Murat Y'nin beraati yönündeki mütalaayı kabul etmediklerini belirtti.

Tutuklu sanık Abdullah K, savunmasında söylemek istediği bir şeyin olmadığını ifade etti.

Tutuklu sanık Faris A. ise Abdullah K'nin çelişkili ifadelerle suçu üzerine yıktığını ileri sürerek, "Adaletinize güveniyorum. Adaletinizden şüphe etmiyorum." ifadelerini kullandı.

Savunmaların ardından mahkeme heyeti, tutuklu sanıklar Abdullah K. ve Faris A'nın "kasten öldürme" suçundan 5'er kez ağırlaştırılmış müebbet, "nitelikli yağma" ve "ateşli silahlarla bunlara ait mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçlarından da 16 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Mahkeme, tutuksuz sanık Çiğdem B. hakkında "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 6 ay 20 gün hapis cezası vererek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına, tutuksuz sanık Murat Y'nin üzerine atılı suçları işlediğine dair dosya kapsamında her türlü şüpheden uzak, kesin ve inandırıcı nitelikte delil elde edilemediğinden beraatine, tutuksuz sanık İbrahim D. hakkında da dosyasının tefrik (ayrılmasına) karar verdi.

Kararın ardından ailenin avukatı Şeyhmus Akat, adliye binası önünde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, verilen cezaların ailenin yüreğindeki ateşi söndürmediğini belirtti.

Akat, "Söz konusu olayın vahşeti tarif edilemez boyutta. 5 masum insan katledildi. Bu 5 kişi içinde 75 yaşında bir kadın da var. Yürümekte dahi zorluk çeken bir kadın, eşi ve kızıyla beraber katledildi. Bir de anne ve oğlu katledildi. Olay o kadar vahim ki ailenin ister istemez kafasında soru işaretleri ve kuşkuları vardı. Mahkeme bugüne kadar birçok araştırma yaptı. Gerek telefon gerek banka üzerinden fakat neticede somut anlamda bir yere ulaşamadı. Ulaşamadığından dolayı mahkeme bugün bu şekilde karar vermek zorunda kaldı." dedi.

Hayatını kaybedenlerin yakınları da sanıklara verilen hapis cezasını yetersiz buldukları ifade ederek, adliye önünde "İdam haktır" yazısının bulunduğu afişler açtı.

Mardin'de Artuklu- Nusaybin kara yolunun Yeniköy mevkisinde 19 Ocak 2023'te, Irak plakalı cip durdurulmuş, düzenlenen silahlı saldırıda araçta bulunan Hındreen Abdullah Salih (39), Waheda Haedar Jasim (63), Abdullah Saleh Mustafa (69) olay yerinde hayatını kaybetmiş, yaralanan Chiman Shaheen Khalid (75) ve Ahmed Jalaladeen İbrahim (45) kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Cinayet Davasında Karar Çıktı - Son Dakika

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