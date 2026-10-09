Mardin\'de COP31 Gençlik İklim İdeathonu düzenlendi

Mardin'de Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) işbirliğinde, "COP31 Gençlik İklim İdeathonu" programı gerçekleştirildi.

Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, merkez Artuklu ilçesinde bir otelde düzenlenen programın açılışında, binlerce yıllık tarihiyle Mardin'in geçmişten geleceğe uzanan büyük bir emaneti temsil ettiğini söyledi.

Bu emaneti korumayı, geliştirmeyi ve gelecek nesillere en güzel şekilde aktarmayı önemli bir sorumluluk olarak gördüklerini dile getiren Akkoyun, "Bugün dünyanın karşı karşıya olduğu en önemli meselelerden biri iklim değişikliğidir. İnsan faaliyetleri ve fosil yakıt kullanımına bağlı olarak artan sera gazı emisyonları, küresel ısınmayı hızlandırırken, kuraklık, su stresi, hava kirliliği, orman yangınları ve doğal ekosistemlerde meydana gelen bozulmalar hayatımızı doğrudan etkilemektedir. Bu nedenle iklim değişikliğiyle mücadele geleceğimizin meselesidir. Geleceğimizin de en önemli aktörleri de hiç şüphesiz gençlerimizdir." ifadelerini kullandı.

Mardin'de düzenlenen programda gençlerin iklim değişikliğiyle mücadele sürecine aktif katılımını amaçladıklarını belirten Akkoyun, gençlerin iklim değişikliğine uyum ve dayanıklılık, hava kirliliği ve temiz hava, yeşil dönüşüm, orman yangınları, kuraklık ve su stresi, tarım ve gıda güvenliği, yenilenebilir enerji, karbon ayak izinin azaltılması ve sürdürülebilir yaşam gibi önemli başlıklarda fikirler geliştireceklerini vurguladı.

Gençlerin ortaya koyacağı her fikrin geleceğin daha yaşanabilir bir dünyasının inşasına atılmış önemli bir adım olacağının altını çizen Akkoyun, şöyle konuştu:

"Ülkemizin iklim değişikliğiyle mücadele alanındaki ulusal ve uluslararası vizyonu doğrultusunda bizlere düşen sorumluluk her geçen gün daha da artmaktadır. Bu kararlılığın en önemli göstergelerinden biri, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Sayın Emine Erdoğan Hanımefendi'nin himayelerinde küresel bir çevre hareketine dönüşen Sıfır Atık Projesi'dir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızın ortaya koyduğu eylem planları da bizlere yerelde gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda güçlü bir rehber olmaktadır."

Mardin Büyükşehir Belediyesi olarak iklim değişikliğiyle mücadele, sıfır atık, sürdürülebilir atık yönetimi ve yenilenebilir enerji alanlarında önemli çalışmalar yürüttüklerini anlatan Akkoyun, Gazi Üniversitesi ve TÜBİTAK işbirliğiyle kentsel ısı adası etkisinin araştırılmasına yönelik proje kapsamında Artuklu'da üç noktaya istasyon kurduklarını ifade etti.

Sıfır atık çalışmaları kapsamında 225 ton ömrünü tamamlamış lastiğin geri dönüşüme gönderildiğini, 1400 sıfır atık kutusu dağıtıldığını ve 6 bin kitap ve materyalin vatandaşlarla buluşturulduğunu kaydeden Akkoyun, eğitimler ve Zeytinli köyündeki uygulamalarla çevre bilincini artırmayı hedeflediklerini söyledi.

Atık yönetimi çalışmalarına da değinen Akkoyun, Zeytinli Düzenli Depolama Tesisinde yaklaşık 720 ton atığın bertaraf edildiğini, Mazıdağı, Ömerli ve Dargeçit aktarma istasyonlarının faaliyete geçirildiğini ve Tıbbi Atık Tesisinde aylık yaklaşık 60 ton tıbbi atığın mevzuata uygun şekilde bertaraf edildiğini belirtti.

Doğal kaynakların korunması, enerji verimliliğinin artırılması, sera gazı emisyonlarının azaltılması ve iklim değişikliğine karşı dayanıklılığın güçlendirilmesi amacıyla somut hedefler ortaya koyduklarını ifade eden Akkoyun, şunları aktardı:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ülkemizde sağlanan huzur, güven ve istikrar ortamı sayesinde sanayiden tarıma, kültürden sanata, ulaşımdan enerjiye kadar birçok alanda önemli gelişmeler yaşanmaktadır. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı, aynı zamanda enerjinin, çevrenin ve yeşil dönüşümün de yüzyılı olacaktır. Gençlerimizin fikirleri, heyecanı ve yenilikçi bakış açısıyla iklim değişikliğiyle mücadelede çok daha güçlü adımlar atacağımıza yürekten inanıyorum. Çünkü daha temiz, daha yeşil ve daha yaşanabilir bir gelecek, bugün atacağımız doğru adımlarla ve gençlerimizin ortaya koyacağı güçlü fikirlerle mümkün olacaktır."

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik de gençlerin iklim değişikliğiyle mücadelede önemli bir rol üstlendiğini belirterek, etkinlikte geliştirilecek projelerin gelecekte daha geniş kitlelere ulaşabileceğini söyledi.

Mardin'den çıkacak projelerin Türkiye'nin gençlik ve iklim vizyonuna önemli katkılar sunacağına inandığını dile getiren Birlik, "Belki bugün bir fikir olarak ortaya koyacağınız proje, yarın bir şehrin uygulamasına, bir ülkenin politikasına, hatta dünyaya örnek olacak bir modele dönüşecek. Büyük dönüşümler büyük fikirlerle, büyük fikirler ise cesaret eden gençlerle başlar." diye konuştu.

Üç gün sürecek programda yaklaşık 25 ilden 6 lise ve 80 üniversite öğrencisinden oluşan 18 takım proje üretecek.

Programa, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Vali Yardımcısı İbrahim Engin Şenay, İl Müftüsü Enver Türkmen, AK Parti İl Başkanı Mehmet Uncu, MHP İl Başkanı Ferhan Bozkuş ve kurum müdürleri katıldı.