Mardin'de Cumhuriyet coşkusu; çocuk korosundan 4 dilde 'Yar Sabiha' türküsü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Mardin'de Cumhuriyet coşkusu; çocuk korosundan 4 dilde 'Yar Sabiha' türküsü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mardin\'de Cumhuriyet coşkusu; çocuk korosundan 4 dilde \'Yar Sabiha\' türküsü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MARDİN’de Cumhuriyet’in kuruluşunun 103’üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı.

MARDİN'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde 'Yar Sabiha' türküsünü seslendirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 6'ncı Kolordu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

'CUMHURİYETİMİZ ULU BİR ÇINARA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Cumhuriyetin bin yıllık varlığın teminatı olduğunu belirterek, "Bundan 103 yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele verip vatanımızı düşman işgalinden kurtaran necip milletimiz, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte esaret altında asla yaşayamayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kökleri çok derinlerde olan bin yıllık varlığımızı sonsuzluğa taşıyan var olma inancımızın en somut göstergesidir. İnanç, cesaret ve fedakarlıkla yazılan bir destana dönüşüp ruhumuzda yeşeren umutla filizlenerek bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Aziz milletimiz; Malazgirt'ten İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar uzanan nice kutlu zaferle inançla, azimle ve kararlılıkla bugünlere gelmiştir. Bizlere düşen en önemli görev, istikbalimizi 'güçlü ve tam bağımsız Türkiye' şiarıyla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşa etmektir" dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde 'Yar Sabiha' türküsünü seslendirdi. Kutlama programı, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.

Kaynak: DHA
MardinGüncelÇocukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

“Tatile gidiyoruz“ diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu "Tatile gidiyoruz" diyen evli çiftin aracında 36 milyon lira bulundu
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular 6 milyon lira ödeyip ömür boyu yaşayacaklardı! Yakıt giderleri artınca gemiden kovuldular
Ne Montella ne Kocaman ne Avcı İşte Aziz Yıldırım’ın en çok istediği hoca Ne Montella ne Kocaman ne Avcı! İşte Aziz Yıldırım'ın en çok istediği hoca
İstanbul’da korku dolu anlar Gençler besmele çekip kaçtı İstanbul'da korku dolu anlar! Gençler besmele çekip kaçtı
Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı Nesli tehlike altında Hayvanlarını otlatırken karşısına çıktı! Nesli tehlike altında
14:01
Sinem Dedetaş’a ev hapsi şartıyla tahliye
Sinem Dedetaş'a ev hapsi şartıyla tahliye
13:46
Bu nereden çıktı şimdi Galatasaray’da Osimhen depremi
Bu nereden çıktı şimdi! Galatasaray'da Osimhen depremi
13:33
Anıtkabir’de dikkat çeken görüntü Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
Anıtkabir'de dikkat çeken görüntü! Bahçeli ve Dervişoğlu kol kola yürüdü
13:25
İspanya’daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı Yetkililerden kahreden bir çağrı var
İspanya'daki hızlı tren faciasında can kaybı arttı! Yetkililerden kahreden bir çağrı var
12:21
Hükümete yakın yazar oran verdi Emeklilere refah payı masada
Hükümete yakın yazar oran verdi! Emeklilere refah payı masada
10:54
Dünya devi ne hallere düştü 28 dakikada içlerinden geçtiler
Dünya devi ne hallere düştü! 28 dakikada içlerinden geçtiler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2026 14:09:29. #.0.3#
SON DAKİKA: Mardin'de Cumhuriyet coşkusu; çocuk korosundan 4 dilde 'Yar Sabiha' türküsü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android