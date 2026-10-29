Mardin\'de Cumhuriyet coşkusu; çocuk korosundan 4 dilde \'Yar Sabiha\' türküsü

MARDİN'de Cumhuriyet'in kuruluşunun 103'üncü yıl dönümü, düzenlenen törenle kutlandı. Kutlamalarda sahne alan Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde 'Yar Sabiha' türküsünü seslendirdi.

Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, merkez Artuklu ilçesindeki kapalı spor salonunda gerçekleştirildi. Törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Tuncay Akkoyun, 6'ncı Kolordu Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi Komutanı Tümgeneral İlhan İstanbullu, 70'inci Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Ayhan Ocak, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Mustafa Varol, Cumhuriyet Başsavcısı Hakan Hanay, protokol üyeleri, şehit yakınları, gaziler ve çok sayıda vatandaş katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı okundu.

'CUMHURİYETİMİZ ULU BİR ÇINARA DÖNÜŞMÜŞTÜR'

Törende konuşan Vali Tuncay Akkoyun, Cumhuriyetin bin yıllık varlığın teminatı olduğunu belirterek, "Bundan 103 yıl önce genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle şanlı bir mücadele verip vatanımızı düşman işgalinden kurtaran necip milletimiz, Cumhuriyet'in ilanıyla birlikte esaret altında asla yaşayamayacağını bir kez daha tüm dünyaya haykırmıştır. Cumhuriyetimiz, bu topraklarda kökleri çok derinlerde olan bin yıllık varlığımızı sonsuzluğa taşıyan var olma inancımızın en somut göstergesidir. İnanç, cesaret ve fedakarlıkla yazılan bir destana dönüşüp ruhumuzda yeşeren umutla filizlenerek bugün ulu bir çınara dönüşmüştür. Aziz milletimiz; Malazgirt'ten İstanbul'un Fethi'ne, Çanakkale'den Kurtuluş Savaşı'na, terörle mücadeleden 15 Temmuz'a kadar uzanan nice kutlu zaferle inançla, azimle ve kararlılıkla bugünlere gelmiştir. Bizlere düşen en önemli görev, istikbalimizi 'güçlü ve tam bağımsız Türkiye' şiarıyla, birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde inşa etmektir" dedi.

Konuşmanın ardından sahne alan Mardin Diller ve Dinler Çocuk Korosu, Türkçe, Kürtçe, Arapça ve Süryanice dillerinde 'Yar Sabiha' türküsünü seslendirdi. Kutlama programı, öğrencilerin okuduğu şiirler, halk oyunları gösterileri ve geçit töreniyle sona erdi.