Mardin'de Desibel Sınırını Aşan İş Yerine Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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Mardin'de Desibel Sınırını Aşan İş Yerine Yüksek Cezai İşlem

Mardin'de Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, desibel sınır değerlerini aşan bir iş yerine 696 bin 792 lira idari yaptırım cezası uygulandı. Mardin'de çevresel gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimlerin devam edeceği bildirildi.

06.07.2024 23:25
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Mardin'de desibel sınır değerlerini sağlamayan iş yerine 696 bin 792 lira ceza uygulandı.

Valiliğin talimatıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekiplerince, kentte gürültü kirliliğiyle mücadele kapsamında denetimler sürdürülüyor.

Çevresel Gürültü Kontrol Yönetmeliği doğrultusunda eğlence yerlerine yönelik yapılan denetimlerde, merkez Artuklu ilçesindeki iş yerine, desibel sınır değerlerini sağlamadığından 696 bin 792 lira idari yaptırım cezası uygulandı.

Mardin'de 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamındaki denetimlerin devam edeceği belirtildi.

Kaynak: AA

İklim Değişikliği, Mardin, Çevre, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Desibel Sınırını Aşan İş Yerine Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Desibel Sınırını Aşan İş Yerine Yüksek Cezai İşlem - Son Dakika
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