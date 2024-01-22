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Mardin'de doğum yapan kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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Mardin'de doğum yapan kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü

Mardin'in Artuklu ilçesinde doğum yapan Vatfa Ecevit, bugün hastaneden taburcu olduktan sonra eşi Şiyar Ecevit tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Şüpheli, yakınlarının ihbarı üzerine jandarma tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

22.01.2024 - 00:56,  Güncelleme: 00:58
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MARDİN'in Artuklu ilçesi kırsal Dara Mahallesi'nde cuma günü doğum yapan ve bugün hastaneden taburcu olan Vatfa Ecevit (25), eşi Şiyar Ecevit (28) tarafından defalarca bıçaklanarak öldürüldü. Şiyar Ecevit, olaydan sonra haber verdiği yakınlarının ihbarı ile gelen jandarma tarafından gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Artuklu ilçesine bağlı kırsal Dara Mahallesi'nde meydana geldi. Cuma günü Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doğum yapan ve yakınları tarafından Behiye ismi ile anılan Vatfa Ecevit, bugün taburcu oldu. Evine gelen Vatfa Ecevit, henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı eşi tarafından defalarca bıçaklanarak ağır yaralandı. Şiyar Ecevit, daha sonra durumu yakınlarına haber verdi.

Eve gelen yakınları Vatfa Ecevit'i kanlar içerisinde görünce jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Şiyar Ecevit gözaltına alınırken, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Vatfa Ecevit, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Vatfa Ecevit'in cenazesi, otopsi için hastane morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Mardin\'de doğum yapan kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü
Kaynak: DHA
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SON DAKİKA: Mardin'de doğum yapan kadın, eşi tarafından bıçaklanarak öldürüldü - Son Dakika
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