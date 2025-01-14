Mardin\'de Domuz Sürüsü Görüntülendi

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Mardin'de domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı

MARDİN - Mardin'in Nusaybin ilçesinde domuz sürüsü cep telefonu kamerasına yansıdı.

Nusaybin ilçesi Duruca Mahallesi'nde sürü halinde gezen domuzlar, köyün içinde gezdikten sonra kaçarak uzaklaştı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.