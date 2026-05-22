Mardin'de EBUS İşlemi İlk Kez Yapıldı

22.05.2026 14:17
Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde EBUS işlemi başarıyla uygulanarak hastalar için yeni bir hizmet sunuldu.

MARDİN Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Endobronşiyal Ultrasonografi (EBUS) işlemi ilk kez başarıyla gerçekleştirildi.

Mardin'de 60 yaşındaki L.Y.'ye, akciğer ve göğüs içi hastalıklarının tanısında kullanılan EBUS yöntemi uygulandı. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Barış Çil ile Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Mehmet Kabak tarafından gerçekleştirilen işlem sonrası L.Y., aynı gün taburcu edildi. İleri düzey bronkoskopik yöntemlerden olan EBUS ile bronş sistemi ultrasonografi eşliğinde görüntülenirken, akciğer çevresindeki patolojik lenf bezlerinden güvenli şekilde doku örneği alınabiliyor. Alınan numuneler patolojik incelemeye gönderilerek hastanın tanı ve tedavi süreci planlanıyor. EBUS'un; akciğer kanserinin tanısı ve evrelemesi ile tedavi planlaması ve takibinin yanı sıra sarkoidoz, tüberküloz, lenfoma ve lenf bezlerini tutan hastalıkların tanısında da kullanıldığı belirtildi.

'KENTTE İLK KEZ UYGULANDI'

Doç. Dr. Barış Çil, EBUS işleminin kentte ilk kez uygulanmasının bölge sağlık hizmetleri açısından önemli bir gelişme olduğunu belirterek, "Göğüs hastalıkları açısından önemli bir gün yaşıyoruz. İlk kez Mardin'de Endobronşiyal Ultrasonografi yani kısa adıyla EBUS işlemi gerçekleştirildi. Bu yöntem özellikle akciğer kanseri başta olmak üzere sarkoidoz, tüberküloz ve lenfoma gibi hastalıkların tanısında etkin şekilde kullanılmaktadır. Hastalarımız işlem sonrası kısa süreli takiplerin ardından güvenle taburcu edilebilmektedir. Bu hizmetin ilimizde uygulanmaya başlanması, hastalarımızın başka illere sevk edilme ihtiyacını azaltacak ve tanı süreçlerini hızlandıracaktır. Sürece katkı sunan tüm ekip arkadaşlarımıza, hekimlerimize, İl Sağlık Müdürlüğümüze ve Başhekimimize teşekkür ediyoruz" dedi.

L.Y. ise doktorlara, hemşirelere ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Kaynak: DHA

