Mardin'de Elektrik Akımına Kapılan İşçi Yaralandı

Mardin'in Artuklu ilçesinde elektrik akımına kapılan işçi ağır yaralandı.
Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) bir iş yerinde çalışan Mehmet D. (27) elektrik akımına kapıldı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ağır yaralanan işçi, sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
