Mardin'de Fermuar Sistemi ile Ambulansa Öncelik

Güncel

Mardin'de 1-7 Aralık Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında ambulans geçişleri için fermuar sistemi tanıtıldı.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 112 İl Ambulans Servisliği Başhekimliği toplantı salonunda yapılan toplantıda trafikte ambulanslara geçiş önceliğinin önemini anlatan "fermuar sistemi ile yaşama yol ver" temalı kampanya tanıtıldı.

Trafikte 112 ambulanslarına öncelik tanıma bilincini geliştirmeyi amaçlayan kampanyada, sürücülerin trafikteki duyarlılığı artırarak hayat kurtarma zincirine destek olmaları hedefleniyor.

Toplantıda, 112 Acil Sağlık Hizmetleri personellerinin daha iyi bir hizmet sunması amacıyla değerlendirmeler yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İl Sağlık Müdürü Uzman Dr. Saffet Yavuz, acil durumlarda ambulansların hızla olay yerine ulaşabilmesinin, bir insanın yaşamla ölüm arasındaki ince çizgide kalmamasını sağladığını belirtti.

Yavuz, "Gelin, 112 sağlık ekiplerimize yol açarak hayat kurtarma zincirinin bir halkası olun ve Acil Sağlık Hizmetleri Haftası'nda bu farkındalığı birlikte güçlendirelim." ifadelerini kullandı.

Toplantıya, Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mehmet Tahir Gökdemir, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Yeşil, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Hasan Timurağaoğlu, Sağlık Hizmetleri Başkan Vekili Ramazan Demir, İl Ambulans Servisi Başhekimi Dr. Pirşeng Kahraman ve Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon sorumluları katıldı.