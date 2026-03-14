Mardin'de Fidan Dikim Etkinliği

Mardin'in Midyat ilçesinde yaklaşık 500 fidan toprakla buluşturulacak.
Mardin Artuklu Üniversitesi Midyat Yerleşkesi'nde mart ayı içerisinde düzenlenecek fidan dikim etkinlikleri için çalışma yürütülüyor.
Yerleşkede hazırlık yapılan alanlarda 21-26 Mart'ta kutlanan Orman Haftası'nda çam, selvi, badem ve meşe türlerinden oluşan yaklaşık 500 fidanın dikilmesi planlanıyor.
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?