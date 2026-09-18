Mardin'de Gazze etkinliğinde gökyüzüne Filistin renklerinde balonlar bırakıldı - Son Dakika
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Mardin'de Gazze etkinliğinde gökyüzüne Filistin renklerinde balonlar bırakıldı

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Mardin'in Artuklu ilçesindeki Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda düzenlenen 'Gazze' konulu farkındalık etkinliğinde öğrenciler gökyüzüne barış güvercinleri ve Filistin bayrağı renklerindeki balonları bıraktı. Programda dualar edilip şiirler okunurken, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca 'Gazze için özgürlük istiyoruz' dedi.

MARDİN'in Artuklu ilçesindeki Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda düzenlenen 'Gazze' konulu farkındalık etkinliğinde gökyüzüne barış güvercinleri bırakıldı.

Artuklu ilçesindeki Elifana Mehmet Konuş İlkokulu'nda, 'Gazze' konulu farkındalık etkinliği düzenlendi. Programa; İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, Artuklu İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Emin Duyan, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan okul bahçesindeki programda dualar edildi, şiirler okundu, gökyüzüne barış güvercinleri bırakıldı. Okuldaki öğrencilerin Gazze için çizdiği resimlerin de sergilendiği programda, çocuklar 'Gazze'de çocuklar okusun, dünya barışı konuşsun' ve 'Uçurtmalar vurulmasın, gökyüzü çocukların olsun' pankartları açtılar. Çocuklar son olarak gökyüzüne Filistin bayrağının renklerinden oluşan balonları gökyüzüne bıraktı.İl Milli Eğitim Müdürü Ali Eyyüpkoca, yaptığı açıklamada, "Çocuklarımızın sevgisi, gönlü Gazze'deki kardeşleriyle beraber atıyor. O yüzden Gazze için özgürlük istiyoruz. Rabbim bir an önce bu zulmün sona erdiğini hepimize göstersin, nasip etsin" dedi.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA
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