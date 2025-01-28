Mardin\'de Hafif Ticari Araçta Yangın

Mardin'in Artuklu ilçesinde hafif ticari araçta çıkan yangın hasara yol açtı.
İstasyon Mahallesi Türkmen Deresi mevkisinde sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari aracın motor kısmında yangın çıktı.
Durumu fark eden sürücü aracı yol kenarına çekti.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın, araçta hasara yol açtı.
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