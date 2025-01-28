Mardin'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika
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Mardin'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Mardin\'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı

Mardin'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari aracın motor kısmından alev aldı. Sürücü kazadan son anda kurtulurken, yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

28.01.2025 01:02  Güncelleme: 02:20
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MARDİN'in Artuklu ilçesinde seyir halindeki hafif ticari araç, motor kısmından alev aldı. Sürücünün atlayarak kurtulduğu araç, bariyerlere çarparak durabildi. Yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alınarak söndürüldü.

Olay, gece saatlerinde Artuklu ilçesi merkez İstasyon Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen 27 FL 780 plakalı hafif ticari araç, Türkmenler Deresi mevkisinde motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Yangını fark eden sürücü, aracın kapısını açarak dışarı atladı. Yanan araç ise bariyerlere çarparak durabildi. Olay anı, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olayda sürücü yaralanmazken, ihbarla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Araç kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Hafif Ticari Araçta Yangın Çıktı - Son Dakika

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