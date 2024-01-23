Mardin\'de Hamsi Festivali Düzenlendi

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Hamsi Festivali düzenlendi.
Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği, Kızıltepe Kaymakamlığı ve Kızıltepe Belediyesinin desteğiyle Halı Caddesi'nde Hamsi Festivali gerçekleştirildi.
Kızıltepelilerin yoğun ilgi gösterdiği festivalde, mangal ateşinde pişirilen 1 ton hamsi misafirlere ikram edildi.
Mardin Çaykur Rizespor Taraftarları Derneği Başkanı Harun Çınar, Rize'den getirdikleri 1 ton hamsiyi vatandaşlara dağıttıklarını söyledi.
Festivalin 28 Ocak Pazar gününe kadar süreceği belirtildi.
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