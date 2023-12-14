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Mardin'de hayvan hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama - Son Dakika
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Mardin'de hayvan hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Jandarma ekipleri tarafından durdurulan kamyonette çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve 3 kişi tutuklandı, 1 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Mardin\'de hayvan hırsızlarına operasyon: 3 tutuklama
14.12.2023 - 20:45,
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Mardin'in Midyat ilçesinde hayvan hırsızlarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince Sarıköy Mahallesi'nde yol kontrolünde durdurulan kamyonette Yayvan Tepe Mahallesi'nden çalınan 5 büyükbaş hayvan bulundu.

Olayla ilgili 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden Y.T, U.G. ve M.K. tutuklandı, B.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hayvanlar sahiplerine teslim edildi.

Kaynak: AA
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