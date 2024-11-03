Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bir evden hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 2 zanlı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir evden 1 metre altın zincir, 4 bilezik, tam altın, 24 çeyrek altından oluşan bileklik, 6 yüzük, altın küpeyle 80 bin lira çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.
Yakalanan 2 zanlının üzerinde yapılan aramada 34 bin 900 lira ve 10 gram esrar ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Hırsızlık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı - Son Dakika
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