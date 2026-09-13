Mardin'de hurda araç alanındaki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Kızıltepe-Nusaybin kara yolunda hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Mardin'de hurda araçların yer aldığı alanda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Kızıltepe- Nusaybin kara yolunda hurda araçların bulunduğu alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
Kaynak: AA
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