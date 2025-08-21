Mardin\'de İki Cenaze Diyarbakır\'a Gönderildi

CENAZELER OTOPSİ İÇİN DİYARBAKIR'A GÖNDERİLDİ

Mardin'de evlerinde ölü bulunan Muatter Işıktaş (65) ile kardeşi Leyla Işıktaş'ın (60) cenazeleri savcılık incelemesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü. Ardından kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.