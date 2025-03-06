Mardin'de İki Mahallede İçme Suyu Sorunu Çözüldü

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Mardin'de iki mahallede daha içme suyu sorunu çözüldü

MARDİN - Mardin Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, Yeşilli ilçesinde yaz aylarında artan su ihtiyacını karşılamak amacıyla başlattığı sondaj kuyusu çalışmalarını tamamladı.

MARSU Genel Müdürlüğü, yaz aylarında artan içme suyu ihtiyacını karşılamak için kapasite artırma çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, Yeşilli ilçesinin nüfus yoğunluğu açısından en büyük mahallelerinden olan Tepebaşı ve Gül Mahalleleri ile 200 konutlu TOKİ bölgesi ve kentsel dönüşüm konutlarının su ihtiyacını karşılamaya yönelik sondaj kuyu açma çalışmaları neticelendirildi.

Özellikle yaz aylarında dört lokasyonda ortaya çıkan su sıkıntısını çözüme kavuşturmak amacıyla yürütülen çalışmalarda, 553 metre derinliğinde ve saniyede 4 litre su verimine sahip sondaj kuyusu açıldı.

Yıllardır süregelen içme suyu sorununun çözüleceğinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Gül Mahallesi muhtarı Rüstem Araz, "Yazın ciddi anlamda su sıkıntısı yaşıyoruz. Açılan bu yeni su kuyusunun, yıllardır çektiğimiz su sıkıntısını gidereceğine inanıyoruz. Bu hizmette emeği geçen, başta Sayın Valimiz olmak üzere MARSU Genel Müdürümüze ve Yeşilli Belediye Başkanımıza, Yeşilli halkı adına teşekkür ediyorum" dedi.

Yaz aylarında artık içme suyu sıkıntısını düşünmeyeceklerini belirten, ilçede esnaflık yapan Hatip Kürşat ise, "Mahallemiz gayet güzel, ancak yaz aylarında su sıkıntısı çok oluyor. Yaz geldi mi, 'millet su gelmeyecek' diyor. O kadar su sıkıntısı çekiyoruz. Sayın Valimiz, MARSU Genel Müdürümüz, Yeşilli Kaymakamımız, Yeşilli Belediye Başkanımız ve katkı sunan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı.

Açılan sondaj kuyusu, elektrik ve hat bağlantı işlemlerinin tamamlanmasının ardından devreye alınacağı bildirildi.