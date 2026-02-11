Mardin\'de İklim Değişikliği Çalıştayı

Mardin Büyükşehir Belediyesince "Mardin Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı (SECAP–YİDEP) Çalıştayı" gerçekleştirildi.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda, Sanat Akademisi Salonu'nda düzenlenen çalıştayda, iklim değişikliğiyle mücadele, sera gazı emisyonlarının azaltılması, uyum stratejileri, izleme ve raporlama süreçleri ile kurumsal eşgüdüm konuları ele alındı.

"Küresel sorunların çözümü yerelde başlıyor"

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Vekili Ahmet Seydaoğulları, burada yaptığı konuşmada, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel bir mesele olmadığını söyledi.

Dünyanın farklı bölgelerinde yaşanan aşırı sıcaklık, kuraklık, sel ve gıda krizlerinin bu durumun açık göstergeleri olduğunu ifade eden Seydaoğulları, şunları kaydetti:

"Küresel sorunların çözümü yerelde başlıyor. Bu anlayış, modern yerel yöneticiliğin temel taşıdır. Mardin'de artan sıcaklıklar, düzensiz yağışlar, tarımsal verim kaybı, su kaynakları üzerindeki baskı ve artan enerji maliyetleri bu gerçeği ortaya koyuyor. Hazırlanan eylem planı teknik bir dokümandan öte, geleceğe dair bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, bugün burada bulunan sizlerin katkılarıyla şekillenecektir. Büyükşehir Belediyemizin öncülüğünde, tüm paydaşlarla birlikte bu süreci kararlılıkla yürüteceğiz."

Seydaoğulları, sürecin tüm paydaşlarla birlikte yürütüleceğini belirterek, çalıştayın hazırlanmasına katkı sunanlara teşekkür etti.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanı Hidayet Oğuz da iklim değişikliğinin tarımdan enerjiye, şehir yaşamından ekonomiye kadar birçok alanı doğrudan etkilediğini ifade etti.

Yerel yönetimlerin süreci planlamanın ötesinde sahaya yansıtmakla sorumlu olduğunu dile getiren Oğuz, "Bugün ele alacağımız 'Sürdürülebilir Enerji ve Yerel İklim Değişikliği Eylem Planı', Mardin'in mevcut koşullarını dikkate alan ve geleceğe yönelik bir yol haritasıdır. Bu yol haritası, siz değerli paydaşların katkılarıyla güçlenecektir." dedi.

Kadir Has Üniversitesi Rektör Yardımcısı Ali Sınağ ise iklim değişikliğinin küresel ölçekte ciddi bir tehdit oluşturduğunu vurgulayarak, şehirlerin uygulanabilir eylem planları hazırlamasının önemine dikkati çekti.

Eğitimin ve enerji verimliliğinin önemine değinen Sınağ, "Enerji verimliliği en etkili adımlardan biridir. Bir çocuğa gereksiz yanan lambayı kapatmayı öğretmek dahi önemli bir tasarruf ve bilinç adımıdır."ifadelerini kullandı.

Çalıştay kapsamında kentin fiziksel gelişimi ve yapılı çevre, yenilenebilir enerji, ulaşım, atık ve atık su yönetimi, farkındalık, finans ve kurumsal örgütlenme, enerji yoksulluğu, su kaynakları yönetimi, tarım ve gıda güvencesi, ekosistem hizmetleri, biyolojik çeşitlilik ve ormancılık ile doğal afet risk yönetimi ve sağlık-sivil savunma başlıklarında sunumlar yapıldı.