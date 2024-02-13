Mardin'de ev inşaatında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de ev inşaatında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti

Mardin\'de ev inşaatında çalışan işçi düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Dargeçit ilçesinde evinin inşaatında çalışan Abdullah Kılıç, dengesini kaybederek 3. kattan düştü. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan Kılıç, maalesef kurtarılamadı. Cenaze, Kısmetli Mahallesi mezarlığında defnedilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

13.02.2024 14:41  Güncelleme: 14:49
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MARDİN'de evinin inşaatında çalıştığı sırada 3'üncü kattan düşen Abdullah Kılıç (50), hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Dargeçit ilçesi Saray Mahallesi'nde meydan geldi. Kendi evinin inşaatında çalışan Abdullah Kılıç, dengesini kaybederek 3'üncü kattan düştü. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince Dargeçit Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kılıç, kurtarılamadı. Cenaze Kısmetli Mahallesi mezarlığında toprağa verilirken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA

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