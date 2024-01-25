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Mardin'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, iskeleden düşerek hayatını kaybetti. Olayın ardından soruşturma başlatıldı.

Mardin\'de inşaat işçisi iskeleden düşerek hayatını kaybetti
25.01.2024 - 22:02,  Güncelleme: 22:03
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MARDİN'in Kızıltepe ilçesinde, çalıştığı inşaatın iskelesinden dengesini kaybederek düşen Abdurrahman Kandemir (53), hayatını kaybetti.

Olay, öğleden sonra Kızıltepe ilçesi Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki Kızıltepe Şehir Stadyumu'nun çevresindeki bir inşaatta meydana geldi. İddiaya göre inşaatta çalışan Abdurrahman Kandemir, çalıştığı iskeleden dengesini kaybederek yere düştü. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kontrolünde, Kandemir'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kandemir'in cansız bedeni, otopsi işlemlerinin ardından Fırat Mahalle Mezarlığı'nda defnedildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA
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