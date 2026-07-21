Mardin'de inşaat malzemeleri yangını - Son Dakika
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Mardin'de inşaat malzemeleri yangını

21.07.2026 12:19
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Artuklu'da inşaat malzemelerini etkileyen yangın, itfaiye ekiplerince kısa sürede söndürüldü.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde boş alana istiflenen inşaat malzemelerinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Artuklu ilçesi Nur Mahallesi'nde, direksiyon eğitim alanı önündeki boş arazide istiflenen inşaat malzemelerinde, gece saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

İnşaat malzemeleri zarar görürken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

3. Sayfa, Artuklu, İtfaiye, İnşaat, Mardin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de inşaat malzemeleri yangını - Son Dakika

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