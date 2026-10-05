Artuklu'da alacak meselesi: Darbedilen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti - Son Dakika
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Artuklu'da alacak meselesi: Darbedilen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti

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Artuklu\'da alacak meselesi: Darbedilen müteahhit Ahmet Acay hayatını kaybetti
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Mardin Artuklu'ya bağlı kırsal Göllü Mahallesi'nde 1 Ekim'de kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, darbedildikten sonra mahalle yakınına bırakıldı. Yakınlarının hastaneye götürdüğü Acay, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Tefeci olduğu öne sürülen kişilere yönelik soruşturmada gözaltındaki 8 kişiden 3'ü tutuklandı.

MARDİN'in Artuklu ilçesinde, tefeci olduğu iddia edilen kişiler tarafından kaçırılıp darbedilen müteahhit Ahmet Acay'ın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin gözaltına alınan 8 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

ALACAK YÜZÜNDEN KAÇIRILDI

Olay, 1 Ekim'de, Artuklu ilçesi kırsal Göllü Mahallesi'nde meydana geldi. Alacak nedeniyle tefeci olduğu öne sürülen kişiler tarafından kaçırılan müteahhit Ahmet Acay, darbedildikten sonra mahalleye yakın bir noktaya bırakıldı. Yakınları tarafından bulunan Acay, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Nefes almakta güçlük çeken Acay, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Ahmet Acay'ın cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

8 GÖZALTI, 3 TUTUKLAMA

Yürütülen soruşturmada, polis ekiplerinin çalışmasıyla olayla ilgisi olduğu belirlenen 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 3'ü, çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı. Diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA
Güvenlik3. SayfaOlaylarArtukluMardinGüncelAdliyeSuçSon Dakika

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