Mardin\'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Tosya'da çıkan yangında 2 katlı ev kullanılmaz hale geldi

Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.