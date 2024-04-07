Mardin'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Mardin'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin\'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen 39 yaşındaki Şemse D., kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından kadının cenazesi otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

07.04.2024 20:27  Güncelleme: 20:28
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

İpek Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 çocuk annesi Şemse D. (39), kuruması için dama astığı halıları toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemin kata düştü.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Şemse D'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Mardin'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti - Son Dakika

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