Mardin\'de apartman havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 3 katlı apartmanın havalandırma boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.
İpek Mahallesi'nde 3 katlı apartmanın zemin katında oturan 5 çocuk annesi Şemse D. (39), kuruması için dama astığı halıları toplamak isterken dengesini kaybederek havalandırma boşluğundan zemin kata düştü.
Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şemse D'nin cenazesi, otopsi için Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.
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Corendon Alanyaspor, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına Cengiz Aydoğan Tesisleri'nde başladı. Teknik Direktör Fatih Tekke yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşuları, top kapma çalışması ve dar alanda turnuva maçlarıyla sona erdi. Alanyaspor, yarın yapacağı antrenmanla hazırlıklarını sürdürecek.
Kastamonu'nun Tosya ilçesine bağlı Akbük köyünde meydana gelen yangında, bilinmeyen bir sebeple çıkan yangın kısa sürede büyüyerek tüm evi sardı. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ve jandarma ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Ancak yangın sonucunda iki katlı ev kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.
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