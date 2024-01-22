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Mardin'de kadının cep telefonu çalındı, şüpheli kömür torbalarına takıldı - Son Dakika
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Mardin'de kadının cep telefonu çalındı, şüpheli kömür torbalarına takıldı

Mardin'de sokak ortasında yürüyen kadının cep telefonunu çalan şüpheli, kaçarken kömür torbalarına takılarak düştü. Güvenlik kamerasına yansıyan olayda, kadın düşen telefonunu yerden alırken, polise herhangi bir şikayet yapılmadığı belirtildi.

Mardin\'de kadının cep telefonu çalındı, şüpheli kömür torbalarına takıldı
22.01.2024 - 12:10,
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MARDİN'de sokak ortasında yürüyen kadının cep telefonunu çalıp, koştuğu sırada kömür torbalarına takılıp düşen şüpheli, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 20 Ocak'ta Nusaybin ilçesi Selahaddin Eyyubi Mahallesi Akasya Sokak'ta meydana geldi. Yolda yürüyen 2 kadından 1'nin elindeki cep telefonunu alıp, kaçmaya başlayan şüpheli, yol kenarına dizilmiş kömür torbasına takılınca düştü. Bu sırada elindeki telefonu da düşüren şüpheli, hızla ara sokaklara kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansırken, şüphelinin peşinden koşan kadın düşen telefonunu yerden aldı. Olaydan sonra polise herhangi bir şikayet olmadığı öğrenildi.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Güvenlik Kamerası, Hırsızlık, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de kadının cep telefonu çalındı, şüpheli kömür torbalarına takıldı - Son Dakika
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