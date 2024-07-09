Mardin'de Kadının Yorgun Mermiyle Yaralanmasına İlişkin 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Mardin'de Kadının Yorgun Mermiyle Yaralanmasına İlişkin 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadının yemek yediği sırada omzuna yorgun mermi isabet etmesi sonucu yaralanmasına neden olduğu iddia edilen 6 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda ise çok sayıda silah ve mermi ele geçirildi.

09.07.2024 13:45
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir kadının yorgun mermiyle yaralanmasına neden olduğu iddiasıyla 6 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 7 Temmuz'da ilçeye misafir olarak gelen kadının yemek yediği esnada omzuna yorgun mermi isabet etti.

Yaralanan kadın, 112 Acil Sağlık ekiplerince Kızıltepe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerince başlatılan çalışma kapsamında bölgedeki güvenlik kameraları incelendi.

Yorgun merminin bir düğün sırasında ateşlendiğini tespit eden ekipler, olaya ilişkin 6 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 av tüfeği, 2 ruhsatsız tabanca, 2 kurusıkı tabanca, 10 tabanca fişeği ve tüfeklere ait 28 ses fişeği ele geçirildi.

Şüphelilerin ilçe emniyet müdürlüğündeki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA

Kızıltepe, Mardin, Güvenlik, Suç, Hukuk, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de Kadının Yorgun Mermiyle Yaralanmasına İlişkin 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Mardin'de Kadının Yorgun Mermiyle Yaralanmasına İlişkin 6 Şüpheli Gözaltına Alındı - Son Dakika
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