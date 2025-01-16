MARDİN'de boş arazide toplanan grubun Kangal cinsi köpekleri dövüştürdüğü anlar cep telefonuyla görüntüledi.
Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki boş arazide toplanan grup, Kuzey ve Paşa adlı 2 Kangal köpeği tahrik edip dövüştürdü. Çevredekilerden bazıları, 'Saldır Kuzey, haydi oğlum' diye bağırırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.
Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,
Son Dakika › Güncel › Mardin'de Kangal Köpeği Dövüşü Skandalı - Son Dakika
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