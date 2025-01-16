Mardin'de Kangal Köpeği Dövüşü Skandalı - Son Dakika
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Mardin'de Kangal Köpeği Dövüşü Skandalı

Mardin\'de Kangal Köpeği Dövüşü Skandalı

Mardin'in Artuklu ilçesindeki boş arazide bir grup, 2 Kangal köpeğini dövüştürdü. Saldırmaları için tahrik edilen köpeklerin dövüşü çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

16.01.2025 12:56  Güncelleme: 12:59
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MARDİN'de boş arazide toplanan grubun Kangal cinsi köpekleri dövüştürdüğü anlar cep telefonuyla görüntüledi.

Artuklu ilçesi kırsal Ortaköy Mahallesi'ndeki boş arazide toplanan grup, Kuzey ve Paşa adlı 2 Kangal köpeği tahrik edip dövüştürdü. Çevredekilerden bazıları, 'Saldır Kuzey, haydi oğlum' diye bağırırken, bazıları da o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Mardin'de Kangal Köpeği Dövüşü Skandalı - Son Dakika

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