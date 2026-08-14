Mardin\'de Kaza: 2 Ölü

MARDİN'in Mazıdağı ilçesinde otomobille çarpışan motosikletteki 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Mazıdağı ilçesine bağlı kırsal Evciler Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücüleri ve plakaları henüz belirlenemeyen otomobil ile motosiklet, kafa kafaya çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Motosikletten yola savrularak ağır yaralanan Abdulkadir Azak (59) ile Piro Ceylan (57), ambulanslarla Mazıdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Azak ve Ceylan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Otomobil sürücüsünü gözaltına alan polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.