Mardin'de kız öğrenci, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika
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Mardin'de kız öğrenci, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Mardin\'de kız öğrenci, eline saplanan demirle hastaneye kaldırıldı

Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde bulunan Kasımiye İlkokulu'nda okuyan bir kız öğrenci, okulun yanındaki trafoyu çevreleyen korkuluğun demiriyle eline saplandı. Olayın bildirilmesi üzerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. İtfaiye ekipleri, demir korkuluklara saplanan eli kurtaramayınca demirleri kesmek zorunda kaldı. Kız çocuğu, eline saplanan demirle birlikte Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

28.05.2024 13:47
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Mardin'in merkez Artuklu ilçesinde kız öğrenci, eline saplanan korkuluk demiriyle hastaneye kaldırıldı.

13 Mart Mahallesi'nde Kasımiye İlkokulunda okuyan kız öğrencinin eline, okulun yanındaki trafoyu çevreleyen korkuluğun demiri saplandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, çocuğun demir korkuluklara saplanan elini kurtarmayı başaramayınca demirleri kesti.

Kız çocuğu eline saplanan demirle Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kaynak: AA

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