Mardin'de koruyucu aile programı düzenlendi, 57 çocuk aile yanında bakılıyor - Son Dakika
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Mardin'de koruyucu aile programı düzenlendi, 57 çocuk aile yanında bakılıyor

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Mardin\'de koruyucu aile programı düzenlendi, 57 çocuk aile yanında bakılıyor
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Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu aile hizmetinin tanıtılması için Artuklu ilçesinde program düzenlendi. İl Müdürü Murat Karaarslan, il genelinde şu anda 37 koruyucu ailenin yanında 57 çocuğun bakımının sağlandığını belirterek koruyucu aile ağını genişletmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mardin'de Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce koruyucu aile hizmetinin tanıtılması amacıyla program düzenlendi.

Merkez Artuklu ilçesindeki Mardin Büyükşehir Belediyesi Sanat Akademisi'nde düzenlenen programda konuşan Vali Yardımcısı Büşra Uçar Koyun, Mardin'in farklı kültürlerin harmanlandığı eşsiz bir tarihe, kadim değerlere ve kültürel mirasa sahip olduğunu söyledi.

Kadim mirasın en değerli taşıyıcılarının aileler olduğunu belirten Uçar, şöyle konuştu:

"Bizler Mardin'imizin bu kardeşlik ikliminde, 'Koruyucu Aile Modeli' ile sevgiyi ve merhameti bu kadim topraklarda el birliğiyle büyüteceğimize yürekten inanıyorum. Çünkü koruyucu aile bir sosyal hizmet modeli olmasının yanında, paylaşmanın ve toplumsal dayanışmanın en güzel örneğini temsil etmektedir. Koruyucu aile, bir çocuğun hayatına dokunmanın ötesinde ona güveni, aidiyet duygusunu ve umutla geleceğe bakabilme cesaretini kazandıran çok kıymetli bir gönül yolculuğudur. Çocukların aile ortamında büyümesi, önceliğimizdir. Bu nedenle koruyucu aile sisteminin yaygınlaşması büyük önem arz etmektedir. Devletimiz her zaman tüm imkanlarıyla, çocuklarımızın ve koruyucu ailelerimizin yanındadır."

Koruyucu ailelerin çocukların hayatında sevgiyle açılan yeni bir sayfanın mimarları olduğunu vurgulayan Uçar, ailelerin gösterdikleri fedakarlık ve özverinin her türlü takdirin üzerinde olduğunu ifade etti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Murat Karaarslan da bir çocuğun en temel ihtiyacının güvenle sığınabileceği ve başını sevgiyle koyabileceği sıcak bir aile yuvası olduğunu belirtti.

Öncelikli gayelerinin her çocuğun aile ortamında güven içinde ve geleceğe umutla büyümesini sağlamak olduğunu aktaran Karaarslan, şunları kaydetti:

"İlimiz genelinde şu anda 37 koruyucu ailenin yanında 57 çocuğumuzun bakımı sağlanmaktadır. Temel hedefimiz, koruyucu aile ağımızı genişleterek kurumlarımızda kalan her bir çocuğumuzu bire bir ilgi ve şefkat göreceği bir aile ortamıyla buluşturmaktır. Bir çocuğun tebessümüne sebep olmak, onun hayallerine ortak olmak dünyadaki hiçbir maddi değerle kıyaslanamaz. Bu kutsal emaneti büyük bir özveriyle taşıyan tüm koruyucu ailelerimize şahsım, kurumum ve tüm milletimiz adına sonsuz şükranlarımı sunuyorum."

Mardin İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Hamdullah Aşar da bir konuşma yaptı.

Koruyucu Aile ve Çocuk Derneği Başkanı Demet Tezcan, yaptıkları çalışmalara ilişkin sunum yaptı.

Programda söz alan koruyucu aileler de çocukların aileye katılması sürecinde yaşadıkları duyguları paylaştı.

Programa Artuklu Kaymakamı Muhammet Öztabak, kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, koruyucu aileler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA
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