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Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı - Son Dakika
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Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı

Mardin'de bir öğretmenin çocuklara pizza alınması için para dolu kumbara fotoğrafı paylaşılması üzerine hayırsever vatandaş, aldığı desteklerle 3 ayda 2 bin pizzayı köy çocuklarına dağıttı.

Mardin\'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı
03.01.2024 - 23:35,
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Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı

MARDİN - Mardin'de bir öğretmenin çocuklara pizza alınması için para dolu kumbara fotoğrafı paylaşılması üzerine hayırsever vatandaş, aldığı desteklerle 3 ayda 2 bin pizzayı köy çocuklarına dağıttı.

Bir köy öğretmeninin çocukların pizza için topladıkları para dolu kumbarayı paylaşması üzerine harekete geçen hayırsever esnaf Orhan Yıldız, öğretmenle iletişime geçip, Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinleri aldıktan sonra harekete geçti.

Okullar, öğrenciler ve milli eğitim camiasının içinde olduğunu belirten Yıldız, "Bir öğretmenimiz çocuklar kumbaraya para atarken bize bir fotoğraf attı. Çok yakında pizza yiyecekler notu ile birlikte. Öğretmenimizi hemen aradım. Okul bilgilerini istedik. Milli Eğitim Müdürlüğünden de izinlerimizi istedik. Oradaki çocuklara pizza götürdük. Daha sonra bu projeyi başlattık. Milli Eğitim Müdürümüz ve diğer iş insanları da katkılarda bulundular, teşekkür ederim" dedi.

"20 ile başladık şu ana kadar 2 bin pizza dağıttık" diyen Yıldız, "Köyde bulunan çocuk sayısına göre değişti. En az 20 en çok 250 pizza dağıttık. Çocukların mutluluğu bizi de mutlu ediyor. Tarif edilemez bir mutluluk yaşıyoruz" ifadelerinde bulundu.

Kaynak: İHA
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Orhan Yıldız, Mardin, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mardin'de köy köy gezilip çocuklara 3 ayda 2 bin pizza dağıtıldı - Son Dakika
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