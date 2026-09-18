Mardin'de meme kanseri taramasında 13 bin 725 kişiye ulaşıldı, 25 kişiye tanı konuldu - Son Dakika
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Mardin'de meme kanseri taramasında 13 bin 725 kişiye ulaşıldı, 25 kişiye tanı konuldu

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Mardin\'de meme kanseri taramasında 13 bin 725 kişiye ulaşıldı, 25 kişiye tanı konuldu
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Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü ile MEMEDER, meme kanserinde erken tanıya dikkati çekmek için sağlık çalışanlarına ve vatandaşlara yönelik etkinlikler düzenledi. Kentte 2026'nın ilk 8 ayında 13 bin 725 kişiye meme kanseri taraması yapıldı, 366 kişi ileri değerlendirmeye yönlendirildi ve 25 kişiye tanı konuldu.

Mardin'de İl Sağlık Müdürlüğü ile Meme Sağlığı Derneğince (MEMEDER) meme kanserinde erken tanının önemine dikkati çekmek ve toplumda farkındalık oluşturmak amacıyla çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi'nde sağlık çalışanlarına yönelik gerçekleştirilen programda meme kanserinde erken tanının önemi, düzenli taramaların kadın sağlığı açısından taşıdığı değer ve toplumda farkındalığın artırılmasına yönelik çalışmalar ele alındı.

Programa, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Saffet Yavuz, Halk Sağlığı Başkanı Uzm. Dr. Cihat Adın, Mardin Artuklu Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. İzzettin Toktaş ve MEMEDER Yönetim Kurulu Başkanı Leman Otru katıldı.

İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Yavuz, burada yaptığı konuşmada, kanserle mücadelede erken tanı ve taramanın önemine dikkati çekerek, kadınların yaş ve risk gruplarına uygun kanser taramalarından yararlanmasının büyük önem taşıdığını ifade etti.

Mardin'de kanser tarama hizmetlerinin Aile Sağlığı Merkezleri, Sağlıklı Hayat Merkezleri, hastaneler ve kanser tarama noktalarında vatandaşlara sunulduğunu belirten Yavuz, "Mobil tarama araçlarıyla da tarama hizmetlerinin vatandaşlara daha kolay ulaştırılması sağlanıyor. Yürütülen çalışmalar kapsamında 2026 yılının ilk 8 ayında 13 bin 725 kişiye meme kanseri taraması yapıldı, taranan kişilerden 366 kişi ileri değerlendirme amacıyla üst basamak sağlık kuruluşlarına yönlendirildi ve 25 kişiye meme kanseri tanısı konuldu." ifadelerini kullandı.

Programın ardından vatandaşlara meme kanserinin belirtileri, erken tanının önemi ve kanser taramalarından yararlanma konusunda bilgi verildi.

Merkez Artuklu ilçesinde Cumhuriyet Meydanı'nda ise İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı mobil kanser tarama aracı ile vatandaşlara kanser taraması yapıldı, sağlık ekipleri tarafından meme kanseri başta olmak üzere kanserlerde erken tanının önemi konusunda farkındalık eğitimi verildi.

Kaynak: AA
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