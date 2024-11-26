Mardin\'de Mevsimin İlk Karı Yağdı

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MARDİN'de beklenen mevsimin ilk karı akşam saatlerinde başladı. Bazı araçlar yolda kalırken, ekipler kar temizleme çalışması başlattı.

Mardin'de akşam saatlerinde mevsimin ilk karı başladı. Etkisini artırarak sürdüren kar yağışıyla kent merkezinde eski Mardin diye bilinen 1. Cadde'de ulaşımda olumsuzluklar yaşandı. Bazı araçlar yolda kalırken, sürücüler zor anlar yaşadı. Ekipler de yolların açık kalması için çalışmalara başladı.

Haber-Kamera: Salih KESKİN/MARDİN,