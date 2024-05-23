Mardin\'de minibüs kazası: Bir kadın hayatını kaybetti

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, minibüsün çarptığı kadın hayatını kaybetti.
Turgut Özal Mahallesi'nde sürücüsünün kimliği ve plakası henüz öğrenilemeyen minibüs, yolun karşısına geçmeye çalışan Fatime Örnek'e (29) çarptı.
İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri, Örnek'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.
Örnek'in cenazesi Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna götürüldü.
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