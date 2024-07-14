Mardin'de motosiklet kazası: 2 sürücü yaralandı

Mardin'in Midyat ilçesinde 2 motosikletin çarpıştığı kazada sürücüler yaralandı.
Plakaları henüz öğrenilemeyen Muhammed K'nın (21) kullandığı motosiklet, Bağlar Mahallesi'nde Emre K. (19) idaresindeki motosikletle çarpıştı.
Kazada motosiklet sürücüleri yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar ambulansla Midyat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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